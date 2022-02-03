При росте тарифов на ЖКУ число льготников на оплату коммунальных услуг может вырасти до 11 млн
«Известия»: Число льготников в России может вырасти в три раза при росте тарифов на ЖКУ
Подорожание тарифов за ЖКУ увеличит число получателей адресных субсидий. Их количество при переходе на экономически обоснованные тарифы может вырасти до 11 миллионов семей, сообщила газета «Известия».
Рост числа получателей субсидий в два–три раза вполне возможен при значительном повышении тарифов на все коммунальные услуги, отметила директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.
С корректностью расчетов согласилась руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова. Привлечение инвестиций через тарифы, по ее мнению, приведет к их неизбежному росту.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России напомнили, что тарифы на ЖКУ индексируются раз в год, опираясь на прогноз российского Минэкономразвития. В 2022 году индексация тарифов в среднем по стране будет не более 4%.
Специалисты сервиса «СберУслуги» назвали несколько действенных способов экономии на ЖКХ. Например, если дома нет счетчиков электроэнергии, их нужно установить. Кроме того, не стоит пренебрегать функцией контроля тепла на батареях. А если в доме проживает большая семья, то для экономии воды стоит задуматься о покупке посудомоечной машины.