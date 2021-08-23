Перечислены популярные способы обмана покупателей при просмотре квартир

Во время просмотра жилья собственники часто пытаются скрыть от потенциальных покупателей неприятные детали. Обычно они умалчивают о перепланировке, проблемных соседях или шуме.

«Если покупателя стараются быстро провести в саму квартиру и настойчиво торопят, не дают задержаться в приквартирном тамбуре, на лестнице или лифтовой площадке, следует насторожиться — велика вероятность, что таким образом продавец пытается скрыть не самых адекватных соседей по дому или асоциальное окружение», — привело РИА «Новости» слова директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой.

При покупке недвижимости стоит обязательно пройтись и поговорить со всеми соседями. Также необходимо обратить внимание на состояние подъезда и лестничных площадок. Если чувствуются неприятные запахи, разрисованы стены или разбиты окна, то лучше присмотреть другой вариант.

Иногда собственники квартир пытаются скрыть шум. Если жилье находится рядом с железной дорогой или трамвайными линиями, то показ стараются делать днем. В этом случае шум города скрадывает нежелательные звуки. Еще стоит обратить внимание на перепланировку и потребовать документы, если в квартире что-то менялось. В противном случае изменения могут обернуться штрафом и предписанием все вернуть в первоначальный вид.