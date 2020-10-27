При каких условиях массовая вакцинация от коронавируса обязательна? Объяснили в Госдуме
Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал радио Sputnik условия, при которых обязательна массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.
По словам парламентария, обязательная вакцинация является мерой чрезвычайного характера, поскольку это жесткое покушение на права человека и на его свободу решений. Он заметил, что цивилизованные страны пока еще не прибегали к подобному методу.
«Я думаю, что если это можно будет внедрить, то только в самом крайнем случае, в случае какой-то серьезной угрозы для жизни большого количества населения. Пока этот вопрос даже не рассматривается», — заверил законодатель.