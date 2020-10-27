При каких условиях массовая вакцинация от коронавируса обязательна? Объяснили в Госдуме

По словам парламентария, обязательная вакцинация является мерой чрезвычайного характера, поскольку это жесткое покушение на права человека и на его свободу решений. Он заметил, что цивилизованные страны пока еще не прибегали к подобному методу.

«Я думаю, что если это можно будет внедрить, то только в самом крайнем случае, в случае какой-то серьезной угрозы для жизни большого количества населения. Пока этот вопрос даже не рассматривается», — заверил законодатель.