Во время аварии в автомобиле Михаила Ефремова находился пассажир, ехавший на заднем сиденье. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристегнут», — сказал Пашаев во время заседания в Пресненском суде Москвы.

При этом он попросил провести биологическую экспертизу. По его словам, необходимо проверить подушку безопасности пассажирского сиденья, так как она не могла сработать, если на этом месте никто не ехал.

Ранее свидетель защиты Алексей Кобец заявил, что Ефремова в момент аварии за рулем не было. Актер якобы сидел на месте пассажира. Еще мужчина признался, что в день аварии был нетрезв, к тому же имеет серьезные проблемы со зрением.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело Ефремова 5 августа. Актер попал под разбирательства после того, как сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В центре Москвы Ефремов врезался в фургон доставщика Сергея Захарова, который скончался от травм в реанимации. Самого актера отправили под домашний арест.