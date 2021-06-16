Президентский грант получат 103 некоммерческие организации Петербурга

Фонд президентских грантов вручит 370 миллионов рублей 103 некоммерческим организациям Санкт-Петербурга по итогам конкурса. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал что, было подано большое количество заявок на получение гранта. Победители смогут потратить деньги на важные для города проекты.

Общее число заявок составило 12 255. Из них 511 были от Петербурга. Победителями стали более 20% петербургских НКО. Президентские гранты на общую сумму 606,8 миллиона рублей вручат 190 проектам городских организаций