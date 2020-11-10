Президентские выборы в США сравнили с «цветной революцией»
Член Общественной палаты РФ, директор института политических исследований Сергей Марков прокомментировал итоги президентских выборов в Соединенных Штатах. Специалиста процитировало РИА ФАН.
«Здесь применили технологию фальсификации и сейчас реализуют технологию летитимизации победы Байдена те самые специалисты по „цветным революциям“, которые устраивают „цветные революции“ в других странах мира», — обратил внимание политолог.
Он заметил, что в американской элите очень аморальные и мстительные люди, которым важно не отомстить лично Дональду Трампу, а подавить попытку народного восстания, чтобы она не повторилась в будущем.
«Восхождение Трампа к власти — это попытка среднего и рабочего класса сделать законное электоральное восстание и указать элитам, что они идут в неправильном направлении, что они должны изменить власть», — пояснил Марков.