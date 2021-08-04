Президента журфака МГУ Засурского проводили в последний путь аплодисментами. Видео

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясеном Засурским прошло в Москве. После гражданской панихиды гроб под аплодисменты вынесли из храма мученицы Татианы при университете.

Гроб с телом Засурского для отпевания перенесут в Домовой храм, откуда доставят на Троекуровское кладбище для погребения.

Ясен Засурский ушел из жизни 1 августа. Ему был 91 год. Большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики МГУ, откуда выпустились многие сотрудники ведущих СМИ России.

Должность декана он занимал с 1965 по 2007 год. После этого он получил почетную должность президента факультета журналистики. Засурский был доктором филологических наук, профессором МГУ и заслуженным журналистом России.

Воспитателем всей российской журналистики назвал Ясена Засурского публицист и международный обозреватель Леонид Млечин. Он отметил, что декан журфака своим примером показывал, как оставаться порядочным человеком в любой ситуации.

«Те семена, которые он в душах многих своих студентов посеял, они, конечно, не могли не взойти», — подчеркнул публицист.

За свою долгую карьеру Ясен Засурский стал настоящей легендой. Студенты слагали мифы про своего декана. Главной его особенностью была небывалая память, он помнил имена всех студентов, годы выпуска и темы дипломов, напомнил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он рассказал, что Засурский был его оппонентом на защите диплома об информационных программах Югославии.

«Через много лет он меня встретил и сказал: „Вот не зря пятерку тогда поставили, хорошо вы работали из Югославии“», — признался Соловьев.

Глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ясена Засурского выразил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что президент факультета журналистики останется в памяти как талантливый ученый и уникальный педагог, который стал примером высочайшей культуры.