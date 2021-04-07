Президента российской ассоциации коренных народов переизбрали в Салехарде

Президента российской ассоциации коренных народов Григория Ледкова переизбрали в Салехарде. Здесь начался девятый съезд объединения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что в округе занимаются по новым учебникам на языках жителей тундры. Помимо прочего, будут написаны пособия и для всех малочисленных народов страны. Сейчас уже образована российская ассоциация учителей родных языков.

«Туда входят все учителя 28 субъектов, 40 народов. Это одна из активнейших площадок. Эти учителя будут основной базой экспертов по созданию новых учебников», — уточнил президент объединения.

Также актуальна для многих коренных народностей тема оленеводства. Поддержка традиционных видов хозяйствования является еще одной гранью жизни малочисленных этносов.