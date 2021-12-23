Президент высоко оценил темпы мусорной реформы

Развитие мусорной отрасли идет с опережением, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря.

«Хотелось бы сказать, что, в целом, мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. Одна из ключевых задач была — создание соотвествующих операторов. Они практически созданы во всех регионах Российской Федерации, начали работать, количество площадок в разы увеличилось. Одним из первых шагов было обеспечить раздельный сбор отходов. И где-то уже с опережением плана мы идём. То же самое касается и объектов, где перерабатываются эти отходы. Это же касается и новых полигонов, по-современному обустроенных. Мусор, конечно, надо куда-то девать. Есть множество вариантов: и переработка, и захоронение — не все можно переработать. Все предприятия должны строиться подальше от жилья. По всем этим направлениям идет работа. Она движется прямо выше запланированного.», — сказал Президент.

Всего на данный момент в России действует 176 региональных операторов по вывозу отходов. Ранее РЭО составил рейтинг регоператоров и регионов. В него вошли 20 регоператоров (первые строчки заняли компании Московской и Брянской областей), а также 20 регионов. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

По словам Президента, также важно уделять внимание просветительской работе. «Конечно, всегда есть вопрос о том, как объяснить людям, какая экологическая и экономическая целесообразность есть от строительства предприятий. Но надо показывать, как они работают. Ведь современные мусороперерабатывающие заводы они расположены не только в ленинградской области, где-то далеко от крупных населенных пунктов, но, в центре крупных городов, скажем, в Японии, в городах-миллионниках. И они не оказывают практически никакого негативного влияния на экологию и жизни людей. Надо просто это показать, нельзя делать это в явочном порядке. Существуют и другие позитивные стороны: рабочие места, уровень заработной платы, надо идти вот по этому пути. И тогда, уверен, что консенсус будет найден», — добавил Владимир Путин.

Российский экологический оператор подготовил в 2021 году большой блок экологического просвещения. В него входит создание медиабанка с фотографиями, просветительскими плакатами, роликами с социальной рекламой, уроками о для детей и подростков «Зеленая школа». Была проведена работа с лидерами мнений и блогерами, которые присоединились к повестке, освещающей реформу отрасли обращения с ТКО. В декабре РЭО также провел «Зеленую премию», которая показала лучшие проекты среди брендов, культурных и образовательных организаций, волонтеров и медиа.

«В России каждый год образуется около 60 миллионов тонн ТКО, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году. Еще одна задача — это научиться сортировать все коммунальные отходы, образующиеся в России. Чтобы увеличить этот показатель, необходимы разные источники финансирования отрасли. У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них — это облигационные займы. В текущем году мы отфинансировали проектов на 6,1 миллиарда рублей. А общий объем инвестиций в 2021 году составил более 30 миллиардов рублей. Все средства идут на развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию старых», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.