Общество 08 апреля 2024, 12:58 Президент ВАРПЭ Зверев: российская аквакультура ориентирована на внутренний рынок

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Существует устаревший стереотип, что вся добываемая в России рыба идет на экспорт. При этом российская аквакультура ориентирована на внутренний рынок, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сайту kp.ru.

По словам эксперта, востребованные среди россиян виды рыбопродукции поставляются на отечественный рынок в первую очередь. Речь идет о горбуше, сельди, мойве, кильке, щуке, карпе, сазане. Так, поставки минтаевой продукции за последние годы выросли в 1,5 раза

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«Нужно двигаться дальше и распространить программу на доставку сельди, горбуши, иваси. Расширять государственные и муниципальные закупки, субсидировать железнодорожные перевозки и создавать современную логистическую инфраструктуру — вот три кита развития внутреннего рынка рыбной продукции», — отметил Зверев.