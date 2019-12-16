Президент Украины впервые за 6 лет поговорил со СМИ России

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российской прессе. Это первое за шесть лет полноценное общение главы Украины с российскими СМИ.

Украинский глава ответил на вопросы продюсера программы «Москва. Кремль. Путин» Елены Меньшиковой. Беседа состоялась в кулуарах саммита «нормандской четверки». У главы украинского государства поинтересовались, как прошла, по его мнению, встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Первая встреча, личная, поговорили. Поднимали важные очень вопросы», — ответил Зеленский.

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По словам украинского главы, сам факт такой встречи он считает «правильным». Такие переговоры могут положить конец войне на Украине.

«Главное — положено начало общению», — добавил Зеленский.

По словам авторов сюжета, это первое за шесть последних лет полноценное общение украинского главы с российской прессой. И то не обошлось без курьезов.

Так, журналистам пришлось прорываться к главе украинского государства через его охрану. Бодигарды пытались удержать Меньшикову, но их остановил сам Зеленский. Во время интервью рядом с Зеленским нервно прохаживались замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и глава офиса Андрей Богдан.

Встреча президентов Украины и России прошла в рамках переговоров «нормандской четверки» — саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии — в Париже 9 декабря. На встрече обсудили пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта, который тлеет на востоке Украины с 2014 года.