Общество 25 августа 2023, 16:59 Президент SuperJob Захаров назвал повышение квалификации действующим аргументом для увеличения зарплаты

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Фразы «У меня ипотека» или «Жена рожает второго ребенка» не сработают во время разговора с работодателям об увеличении зарплаты, а вот сообщение о повышении квалификации — вполне. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал президент сервиса SuperJob Алексей Захаров.

Когда руководитель понимает, что вы имеете больше знаний и опыта, то и ваши шансы найти другую работу с большим окладом становятся выше.

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Захаров подчеркнул, что хорошо выполнять свои рабочие обязанности и уметь выгодно «продать» работу — это разные вещи.