Общество 14 июля 2023, 18:26 Президент Союза виноделов Попович осудил предложение о запрете продажи алкоголя в супермаркетах

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Если убрать вино с полок супермаркетов, то его просто вскоре негде будет продавать, а виноградники в России вообще придется вырубить. Об этом НСН заявил член общественного совета при Минсельхозе РФ и президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Он заявил, что нельзя равнять весь алкоголь и вино. Потому что последнее — это особый вид. И нужно сначала разделить винодельческую продукцию о той же водки, а потом вводить ограничения.

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«Они обзывают все алкоголем, в том числе и вино… А вино — это уже не алкоголь, а винодельческая продукция. То, что может быть хорошо для водки, всегда будет очень плохо для вина», — отметил Леонид Попович.

Недавно депутаты предложили продавать алкогольную и табачную продукцию только на отдельных кассах и убрать ее с полок магазинов.

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