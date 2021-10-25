Президент Союза строителей скончался в Тюмени

Президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов скончался в возрасте 82-х лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Союза.

Спиридонов умер накануне. В пресс-службе рассказали, что он принимал участие в обустройстве аэропортов в Урае, Салехарде и Тобольске, а также в строительстве железной дороги Барнаул — Омск. Кроме того, под его руководством строился международный аэропорт в Тюмени. На протяжении последних 17 лет Спиридонов входил в Совет Российского союза строителей.