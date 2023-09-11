Общество 11 сентября 2023, 12:47 Президент Союза осетроводов Новиков спрогнозировал снижение цен на красную икру на 20%

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В России будут снижаться цены на красную икру на 15-20% осенью и в начале зимы 2023 года. Об этом сообщил президент Союза осетроводов Александр Новиков в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, в прошлом году продукция была в дефиците из-за плохого улова. В этом году ситуация значительно улучшилась, благодаря чему стоимость красной икры будет на 15–20% ниже прошлогодних показателей.

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Новиков также отметил, что свежая икра уже начала появляться в продаже. Цена на нее ниже, однако пока все равно еще достаточно высокая.