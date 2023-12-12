Общество 12 декабря 2023, 13:41 Президент союза блогеров Нырков поддержал намерения Госдумы признать блогерство профессией

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В Госдуме объявили о готовности принятия закона, согласно которому блогерство приравняют к профессии. Президент союза блогеров России Денис Нырков положительно оценил это заявление, сообщила «Свободная пресса».

Он подчеркнул, что такой шаг заставит людей быть более ответственными. Им придется больше думать над своим контентом и последствиями сказанного.

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«С возможностями у людей появляется ответственность за то, что они делают, что они снимают, что показывают, транслируют в своих эфирах. К сожалению, проблемы с этим сегодня есть», —подчеркнул Нырков.

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