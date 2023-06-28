28 июня 2023, 18:38
Президент Российского союза туриндустрии Уманский: отмена НДС позволит малому турбизнесу активно развиваться
Освобождение от уплаты НДС для туроператоров, которые продают путевки по России, поддержат малый бизнес в сфере туризма и поспособствуют его активному развитию. Об этом сообщил президент российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, именно этот налог был причиной нежелания туроператоров работать в отрасли внутреннего туризма. Сейчас малый бизнес сталкивается с огромной налоговой нагрузкой, которая ведет к убыткам, освобождение от уплаты НДС решит проблему, добавил Уманский.
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Отмечается, что ранее о разработке данного законопроекта правительством заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Туризм
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