Общество 04 декабря 2023, 12:09 Президент Региональной ассоциации оценщиков Кулаков заявил, что конец года — не лучшее время для покупки жилья

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Президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил россиянам, почему в конце года не стоит приобретать новое жилье.

По словам эксперта, лучше держать деньги на депозите и следить за сообщениями о скидках у застройщиков.

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«Несмотря на рост цен на стройматериалы, который влечет за собой повышение стоимости жилья, в связи с сокращением количества платежеспособных покупателей девелоперы будут прибегать к акционным снижениям цен и предлагать гибкие условия», — отметил Кулаков.

Компания, решив продать последние квартиры в уже сданном доме или привлечь необходимое количество клиентов на этапе котлована, будет предлагать рассрочку и сниженные кредитные ставки.