Президент РАН: «Крупным компаниям нужна академическая наука»

7 октября в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте состоялась встреча представителей компании «Норникель» с президентом РАН Александром Сергеевым и председателем Сибирского отделения РАН, академиком Валентином Пармоном.

В ходе беседы вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев и старший вице-президент по устойчивому развитию Андрей Бугров поблагодарили РАН за организацию Большой норильской экспедиции, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

«Фундаментальные проблемы требуют фундаментальной науки», — отметил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев. «Поэтому мы уверены, что от Академии наук мы получим абсолютно объективные анализы, которые будут мотивированы только научной этикой и научным познанием».

Участники встречи сошлись во мнении, что масштабное и комплексное исследование Арктики, которое состоялось в рамках Большой норильской экспедиции, может не только помочь «Норникелю» восстановить экологическое равновесие после аварии на ТЭЦ-3, но и дать развитие исследованиям в этом важном вопросе.

Президент РАН Александр Сергеев признался: «Многие спрашивают, зачем вообще нужна Академия наук? Ведь крупные компании, которые делают экономику страны, хорошо работают и без РАН. Но на самом деле, это взгляд в будущее. Чтобы быть успешным в рынке, нужна академическая наука. Поэтому я уверен, что подобные экспедиции мы проведем еще не один раз».

Кроме того, во время диалога представители РАН и «Норникеля» подняли вопрос о деградации мерзлоты и ее постоянном мониторинге, а затем обсудили новое поколение ученых с яркими и амбициозными инициативами.

«Нам удалось найти молодого руководителя экспедиционного отряда, у которого горят глаза — это тоже очень важно», — рассказал Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. «Результат уникальный — 14 институтов, почти 40 человек — происходит слияние разных тематик на одну проблему. На самом деле, крупные ученые растут на крупных проблемах».

Напомним, что в августе 2020 года в рамках Большой норильской экспедиции ученые Сибирского отделения РАН собрали на Таймыре несколько тысяч проб воды, растений, почвы и микроорганизмов. На сегодняшний день в институтах идет самый важный и ответственный этап экспедиции — лабораторные исследования и комплексный анализ данных.

Итоги Большой норильской экспедиции, по словам ученых, позволят получить четкую картину последствий разлива топлива в Норильске, определить эффективные технологии для возвращения экосистемы в нормальное состояние, а также разработать новые принципы хозяйствования в Арктической зоне России.