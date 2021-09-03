Президент Путин заявил, что ему будет жалко отпустить Шойгу и Лаврова в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что ему будет жалко отпускать министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму, если после выборов они примут такое решение.

Глава государства отметил, что Лавров и Шойгу хорошо работают на своих местах. Но окончательное решение о смене места работы они будут принимать самостоятельно, сообщил ТАСС.

«Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия „Единая Россия“, реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей», — пояснил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Затем он еще раз подчеркнул, что решение должно приниматься ими прежде всего.

В июне «Единая Россия» провела съезд, по итогам которого в общефедеральную часть списка партии по предложению Путина вошли Шойгу, Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования — 19 сентября. В этом году они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.