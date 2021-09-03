Президент Путин: Россия не исключает проведения Олимпийских игр

Россия может в будущем снова принять Олимпийские игры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, претендовать на проведение Олимпиады могут несколько городов. И одна из перспективных площадок — Владивосток, сообщили «Известия».

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в РФ. И Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что полноценное участие России в крупных международных соревнованиях зависит от тех, кто политизирует спорт.

Накануне о том, что Владивосток будет бороться за проведение Олимпийских игр в 2036 году, заявил мэр города Константин Шестаков.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на „Экспо“», — сказал он.

Ранее о том, что на проведение ОИ будут претендовать Санкт-Петербург и Казань, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.