Президент Путин рассказал школьникам о своей сбывшейся детской мечте

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве мечтал стать разведчиком и служить Отечеству. И эту мечту ему удалось осуществить.

По словам главы государства, он, будучи еще мальчиком, как и многие, думал, что станет летчиком или моряком. Путин отметил, что это абсолютно нормально, когда в юном возрасте могут меняться цели. Но свою мечту стать разведчиком он смог реализовать.

«Я хотел быть [разведчиком]. И я реализовал. Так жизнь сложилась. Я иногда даже удивляюсь: как так получилось? Это сложное дело. Нельзя просто прийти: хочу быть разведчиком. Так не бывает, но у меня получилось», — сказал Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках марафона «Знание» во Владивостоке.

Президент обратил внимание, что и его школьное воспитание, и воспитание в семье было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.

«Сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем мечтал», — добавил он.