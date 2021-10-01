Президент Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям

В России создадут цифровую платформу для оказания психологической помощи детям и их родителям. Поручение разработать концепцию проекта дал президент РФ Владимир Путин.

Этим вопросом займется правительство. Помимо концепции, кабмин также должен будет представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и работой этой платформы, за счет средств, выделенных на национальный проект «Образование», сообщила пресс-служба Кремля.

Также правительству поручено актуализировать концепцию развития психологической службы в системе российского образования до 2025 года.

Помимо этого, президент поручил Минпросвещения разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов, которые занимаются воспитательной работой. Организовывать этот процесс нужно в том числе на базе международного детского центра «Артек».