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    01 октября 2021, 17:23

    Президент Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям

    Ольга Назаркина

    В России создадут цифровую платформу для оказания психологической помощи детям и их родителям. Поручение разработать концепцию проекта дал президент РФ Владимир Путин.

    Президент Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи детям

    Этим вопросом займется правительство. Помимо концепции, кабмин также должен будет представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и работой этой платформы, за счет средств, выделенных на национальный проект «Образование», сообщила пресс-служба Кремля.

    Также правительству поручено актуализировать концепцию развития психологической службы в системе российского образования до 2025 года.

    Помимо этого, президент поручил Минпросвещения разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов, которые занимаются воспитательной работой. Организовывать этот процесс нужно в том числе на базе международного детского центра «Артек».