Общество 17 июня 2023, 16:29 Путин показал, как нужно себя вести во время исполнения гимна России

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Президент России Владимир Путин показал, как нужно слушать гимн Российской Федерации. Национальный символ можно было услышать во время встречи с заместителем гендиректора «Газпром Нефти» и генедиректором ООО «Газпром Лахта» Еленой Илюхиной.

На кадрах видно, как глава государства после первых аккордов гимна замолчал, однако его собеседница продолжили разговор. Тогда российский лидер приложил палец к губам, тем самым попросив ее молчания на время звучания гимна. После завершения аудиодорожки доклад топ-менеджера продолжился.

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Ранее президент России выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Его речь длилась один час 20 минут, став самой длинной за последние 10 лет истории ПМЭФ. Главные тезисы речи российского лидера можно узнать по ссылке.