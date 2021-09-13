Президент Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». Его получил коллектив «Уралвагонзавода» имени Дзержинского.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ „За успехи в труде“», — сказано в документе.

Коллектив «Уралвагонзавода» получил почетный знак за внесение большого вклада в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В указе об учреждении нового почетного знака сказано, что им награждают коллективы предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за пять лет.

Почетный знак изготовлен из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Он имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета.