Президент Путин подписал указ о призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ о призыве в октябре–декабре 2021 года на военную службу. Документ вступил в силу 1 октября, сообщил интернет-портал правовой информации.

Согласно тексту опубликованного указа, с 1 октября и до 31 декабря 2021 года на службу в ряды российской армии будут призваны 127 500 человек. Критерии прежние: новобранцы в возрасте от 18 до 27 лет не должны пребывать в запасе. Текстом этого же указа президент установил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек. Правительство и органы исполнительной власти должны обеспечить исполнение указа.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что призывная кампания будет устроена таким образом, чтобы не ухудшить эпидемическую обстановку.

Начиная с нынешнего призыва попасть в армию будет сложнее из-за повышенных медицинских требований. Так, призывников будут тщательно обследовать на предмет заболеваний легочной и сердечно-сосудистой систем.