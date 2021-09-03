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    03 сентября 2021, 09:56

    Президент Путин объявил о начале масштабного обновления почтовой инфраструктуры

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    В России произойдет масштабное обновление почтовой инфраструктуры, оно начнется в ближайшее время. Об этом объявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

    Президент Путин объявил о начале масштабного обновления почтовой инфраструктуры

    «В России в ближайшее время начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры», — сказал президент.

    В 2017 году генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что на обновление всей инфраструктуры потребуется 50 миллиардов рублей.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. Во время форума власти Камчатки и «Почта России» подписали соглашение о развитии беспилотной доставки на полуостров. К 2023 году почта планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае.

    В Московской области почти 300 отделений «Почты России» модернизировали с начала года.