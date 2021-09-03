Президент Путин не исключил полного восстановления отношений России и Украины

Отношения России и Украины рано или поздно будут восстановлены в полноформатном масштабе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его мнению, рано или поздно это произойдет.

«Чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — добавил он.

Тему отношений двух стран президент затронул в ответ на вопрос, сможет лидер Украины Владимир Зеленский однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум. Путин заметил, что будет ли это Зеленский, зависит от украинских избирателей.

«Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да», — сказал он.

Глава государства также выразил сожаление, что на практике все происходит совсем иначе. Поэтому уже не одно поколение политиков на Украине приходит к власти с лозунгами за восстановление отношений с Россией, а потом украинские власти обманывают своих избирателей и проводят совсем другую политику.

По его мнению, это происходит под давлением крайних националистов.

«Впечатление, что избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают, чтобы удовлетворить их амбиции», — добавил Путин.