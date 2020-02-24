Президент Польши заявил, что России нельзя доверять

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации украинских территорий. По его словам, Москве не стоит доверять.

«Россия — агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также проявляет агрессию по отношению к другим странам», — сказал Анджей Дуда польскому изданию Sieci.

Дуда заявил, что Россия демонстрирует агрессию, нарушая воздушное пространство. Президент Польши считает, что РФ нельзя назвать страной, которая заслуживает доверие и мирно преследует свои интересы.

Президент Польши выразил надежду, что в этом году удастся организовать торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Катынского расстрела.

СССР признал ответственность за это военное преступление в 1990 году, 20 лет спустя Дмитрий Медведев, будучи президентом России, сказал, что вина за гибель тысяч польских военнопленных лежит на Иосифе Сталине и его подчиненных.

Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году после референдума.