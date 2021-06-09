Президент подписал указ о назначении госпремий за достижения в правозащитной деятельности

Лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Указ о присуждении премии подписал президент Владимир Путин. Тополева-Солдунова предложила проект господдержки некоммерческих организаций в период пандемии коронавируса. Данные меры были реализованы в течение года. Помимо Тополевой-Солдуновой, премии была удостоена президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова. Награду ей присудили за благотворительную деятельность. Благодаря ее усилиям работа по излечению детских пороков сердца переведена на уровень государственного медобеспечения.