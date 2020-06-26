Президент ОСК поделился планами развития судостроения в Севастополе

«Сейчас завершается процедура передачи активов Севморзавода в федеральную собственность, после чего мы ожидаем внесения этих предприятий, а также 13-го судоремонтного завода в состав корпорации», — рассказал Рахманов.

По его словам, это позволит собрать одно производственное объединение, которое вберет в себя пять площадок в Севастополе. Имеются в виду Инкерман, северный Севастополь, южный Севастополь и две площадки 13-завода. На них планируется развернуть судостроение и судоремонт.