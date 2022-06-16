Президент «Опоры России» оценил опыт Подмосковья в развитии малого производственного бизнеса

Настало время «доточить» систему господдержки малого бизнеса, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он привел Московскую область в пример как регион с успешным развитием малого производственного бизнеса.

Калинин отметил, что в Подмосковье активно развиваются промпарки, идет ускоренная газификация промплощадок. А недавно губернатор Андрей Воробьев выступил с инициативой создать промышленную ипотеку для малого бизнеса.

«Это ведь очень серьезный механизм, который требует вовлечения и девелоперов, и банков, и малого бизнеса. Купить в ипотеку производственный корпус — это же мечта. И он будет в пилотном режиме делаться именно в Московской области, на базе промышленных парков», — заметил Александр Калинин.

Он также констатировал рост количества мини-рынков и объектов нестационарной торговли в Подмосковье наравне с падением «в половине регионов». По словам Калинина, это «вопрос приоритетов».

«Есть ряд отраслей, которые, как мы считаем, надо признать приоритетными на уровне правительства и регионов и тогда работать на него вместе — как одна команда. Например, малый производственный бизнес», — добавил Калинин.

Перезагрузка и точки роста

По его мнению, малый бизнес может играть большую роль в экономике и «принять на себя занятость», но для выхода на мировые рынки должен «съездить, посмотреть, поговорить».

Президент «Опоры России» сообщил, что организация предложила ввести новую форму поддержки отечественного бизнеса — компенсацию за бизнес-миссии.

«Например, собрала Московская область бизнес-миссию и поехала в Турцию, а предпринимателям, которые участвовали, или организатору потом выплачивается компенсация. Такой механизм должен работать. Надеюсь, экспортный центр нас поддержит», — пояснил Калинин.

Малый бизнес год от года растет вместе с ВВП страны, а сейчас «должен расти еще быстрее — это во многом вызов времени», подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в малом бизнесе заняты уже 25 миллионов человек. Сейчас главный вектор партнерства — «юг, восток и Африка».

«Важно найти место в этих потоках. Нужно определять, где сейчас точки роста, как перезагрузить нацпроекты. Выделить главные приоритеты и туда направлять максимум ресурсов», — отметил Александр Калинин.

Он констатировал, что благодаря экстренным мерам поддержки, которые внедрило правительство России в апреле, «глобального спада не произошло и не должно произойти».

Президент «Опоры России» призвал подписывать контракты в валютах дружественных России стран — в юанях, рупиях, тем самым уходя от «рисков вторжения в хозяйственную практику». Кроме того, по мнению Калинина, настало время поддержать малые банки.

«Они фондировались под одни деньги, у них не такое количество клиентов, и при этом они не подпали санкции, платежи с них идут. Экономика должна двигаться на двух ногах: малый бизнес и крупный бизнес», — подытожил эксперт.