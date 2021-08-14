Президент Natura Siberica ответил на новости о рейдерском захвате

Президент компании Natura Siberiса Сергей Буйлов ответил на заявление о рейдерском захвате. Он заявил, что доступ в офис ограничен для тех, кто мешает его «законной деятельности».

Об этом сообщил Forbes. Президент Natura Siberiса объяснил, что ограничения касаются совладельцев Ирины и Дмитрия Трубниковых, а также «ведущих сотрудников компании». По словам Буйлова, они все написали отказ работать с новым руководством.

«Менеджмент компании препятствовал доступу в нее всем управленцам, назначенным в рамках наследственного дела. Нарушая закон, им отказывали в доступе в офис, в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании», — заявил Буйлов.

Также он утверждает, что не угрожал увольнением сотрудникам, а лишь хотел с ними «познакомиться».

Ранее стало известно, что сотрудникам компании — производителя косметики Natura Siberica не удалось попасть на свои рабочие места, так как новое руководство заблокировало им пропуска. Одна из сотрудниц сняла видео с неизвестными людьми, которые представились охранниками.