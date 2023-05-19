Общество 19 мая 2023, 12:33 Президент НАПКА Мехтиев призвал внедрить цифровизацию в работу коллекторов

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев предложил ввести цифровизацию для уменьшения нагрузки. Об этом он рассказал «Общественной службе новостей».

По словам эксперта, нужно регулировать и досудебную стадию, и стадию исполнительного производства. Таким образом работать станет проще и выгоднее. Кроме того, как добавило АБН, Эльман Мехтиев призвал ввести цифровизацию.

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«Нужна должная, а не частичная цифровизация и на досудебной стадии, и на судебной стадии, и даже на стадии исполнения, чтобы снизить нагрузку», — подчеркнул Эльман Мехтиев.

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