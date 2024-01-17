Общество 17 января 2024, 17:40 Президент НАОМ Жоля предупредила о мошенниках среди продавцов билетов на зарубежные концерты

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Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля рассказала, как не столкнуться с мошенниками при покупке билетов на зарубежные концерты. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, аферисты чаще всего встречаются среди перекупов. Лучше приобретать билеты в специальных агентствах, посоветовала Жоля.

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При этом она указала на низкий процент случаев обмана. В основном люди успешно ездят на мероприятия в другие страны, пояснила президент НАОМ.