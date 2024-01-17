17 января 2024, 17:40
Президент НАОМ Жоля предупредила о мошенниках среди продавцов билетов на зарубежные концерты
Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля рассказала, как не столкнуться с мошенниками при покупке билетов на зарубежные концерты. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, аферисты чаще всего встречаются среди перекупов. Лучше приобретать билеты в специальных агентствах, посоветовала Жоля.
Реклама
При этом она указала на низкий процент случаев обмана. В основном люди успешно ездят на мероприятия в другие страны, пояснила президент НАОМ.
Концерты
Реклама
Реклама