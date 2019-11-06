Президент Louis Vuitton подвинул Билла Гейтса в списке богатейших людей

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд Подробнее

Состояние французского бизнесмена Бернара Арно оценивается в 107 миллиардов долларов. Билл Гейтс оказался на третьей строчке. Он владеет 106,8 миллиарда.

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается Джефф Безос. Основателю Amazon принадлежит 112,4 миллиарда долларов.

Отметку в 100 миллиардов долларов состояние Арно превысило лишь в июне 2019 года. Тогда он вплотную приблизился к лидерам. Билл Гейтс ниже второй строчки не опускался последние семь лет.