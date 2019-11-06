Президент Louis Vuitton подвинул Билла Гейтса в списке богатейших людей
Несколько лет на втором месте в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes был Билл Гейтс. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно подвинул основателя Microsoft.
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Состояние французского бизнесмена Бернара Арно оценивается в 107 миллиардов долларов. Билл Гейтс оказался на третьей строчке. Он владеет 106,8 миллиарда.
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается Джефф Безос. Основателю Amazon принадлежит 112,4 миллиарда долларов.
Отметку в 100 миллиардов долларов состояние Арно превысило лишь в июне 2019 года. Тогда он вплотную приблизился к лидерам. Билл Гейтс ниже второй строчки не опускался последние семь лет.