  • Президент Louis Vuitton подвинул Билла Гейтса в списке богатейших людей

    06 ноября 2019, 05:31

    Светлана Степанова

    Несколько лет на втором месте в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes был Билл Гейтс. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно подвинул основателя Microsoft.
    Президент Louis Vuitton подвинул Билла Гейтса в списке богатейших людей

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    Состояние французского бизнесмена Бернара Арно оценивается в 107 миллиардов долларов. Билл Гейтс оказался на третьей строчке. Он владеет 106,8 миллиарда.

    Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается Джефф Безос. Основателю Amazon принадлежит 112,4 миллиарда долларов.

    Отметку в 100 миллиардов долларов состояние Арно превысило лишь в июне 2019 года. Тогда он вплотную приблизился к лидерам. Билл Гейтс ниже второй строчки не опускался последние семь лет.