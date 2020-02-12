Президент «Лиги защиты врачей» назвал главную проблему российской медицины

Медсестра из Германии Мария Герлиц, ранее работавшая в одной из нижегородских больниц, дала интервью изданию Mitteldeutscher Rundfunk. Она рассказала, что российские врачи больше внимания уделяют «персональному осмотру», чем немецкие врачи, ориентированные на компьютерную диагностику. При этом, по ее мнению, медикам в России не хватает вежливости.

Семен Гальперин отметил, что российская медицинская школа остается сильной «несмотря на реформу здравоохранения». Благодаря этому, отечественные специалисты без труда осваиваются за рубежом.

Особенности обращения с пациентами он объяснил отсутствием «четкого обучения» взаимоотношениям с ними. Также это усугубляют другие проблемы в здравоохранении.

Основными проблемами российской медицины Гальперин назвал коммерциализацию, низкие зарплаты и статус врача в обществе.

Финансовая составляющая взаимоотношений пациента и врача требует большего участия пациента в принятии решений о диагностике и лечении. Законодательство также требует согласия пациента на каждое действие. По привычке, это порой не соблюдают.

«Зарплаты западных и российских врачей отличаются на порядок. Сравнивать невозможно. Если это не избранные столичные доктора, а основная масса врачей, работающих по всей России, при сравнении, я думаю, будет печальный результат. И уровень жизни российского медработника нельзя сравнивать с уровнем жизни врача в Европе или за океаном», — заявил Гальперин.

Главной проблемой российских медиков он назвал отношение общества к медработникам.

«Общество не уважает сегодня врачей. Статус врача сегодня так низок, как никогда и нигде, наверное, не был в мире. Это главная проблема, что у нас потеряно уважение к врачебной профессии. Новому Минздраву требуется на это обратить внимание», — подчеркнул Гальперин.