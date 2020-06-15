    15 июня 2020, 11:06

    Президент Курчатовского института пояснил, зачем нужен банк генетических данных

    Артур Блянихов

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Парламентской газете», для чего нужна национальная база генетической информации.

    Ковальчук обратил внимание на то, что в генетическом коде заложены потенциальные болезни и предрасположенности.

    «Геном, наследственная информация, содержится во всем живом на земле. Это все растения, птицы, микроорганизмы, патогенная флора, бактерии, вирусы», — перечислил специалист.

    По его словам, полное и глубокое знание генома открывает уникальные возможности для создания фармацевтики и персонализированной медицины, нового животноводства и растениеводства, а также для развития сельского хозяйства и промышленности, которая основана на биотехнологии.