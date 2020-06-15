Президент Курчатовского института пояснил, зачем нужен банк генетических данных

Ковальчук обратил внимание на то, что в генетическом коде заложены потенциальные болезни и предрасположенности.

«Геном, наследственная информация, содержится во всем живом на земле. Это все растения, птицы, микроорганизмы, патогенная флора, бактерии, вирусы», — перечислил специалист.

По его словам, полное и глубокое знание генома открывает уникальные возможности для создания фармацевтики и персонализированной медицины, нового животноводства и растениеводства, а также для развития сельского хозяйства и промышленности, которая основана на биотехнологии.