Общество 07 мая 2023, 12:49 Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Россию с официальным визитом Пресс-служба Кремля

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Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в воскресенье с официальным визитом в РФ, самолет с ним на борту вылетел в воскресенье, 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими официальными лицами.

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«Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества», — указано в сообщении.

Кроме того, Садыр Жапаров 9 мая в качестве почетного гостя посетит Парад Победы в Москве.

В пресс-службе уточнили, что вместе с президентом Киргизии в Москву приедут секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, министры транспорта, экономики, энергетики, а также министр труда, социального обеспечения и миграции и заместитель мэра Бишкека.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила о переговорах Владимира Путина и Садыра Жапарова. Отмечалось, что главы государств обсудят развитие партнерства России и Киргизии в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также поднимут вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений.