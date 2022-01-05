Президент Казахстана ввел госрегулирование цен на бензин, газ и дизель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в стране государственное регулирование цен на автомобильное топливо сроком на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней», — говорится в поручении президента.

На совещании Токаев указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли. Он подчеркнул, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. По мнению политика, Казахстан может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа.

Также Токаев поручил ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Ранее президент принял отставку правительства. Протесты в Казахстане вспыхнули второго января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ.

Накануне, 4 января, акции переросли в беспорядки. Столкновения между силовиками и митингующими произошло в Алма-Ате в ночь на 5 января.