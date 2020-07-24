Президент Кальянного Союза России прокомментировал новые «кальянные» ограничения
Президент Кальянного Союза России Анастасия Закатова обсудила с «Невскими новостями» сообщение о том, что депутаты приняли закон, который приравнивает кальяны к сигаретам, вейпам и прочей «никотинсодержащей продукции». Так, на них вводятся те же запреты и ограничения, что и для обычных табачных изделий.
Закатова обратила внимание на то, что еще есть 180 дней до вступления закона в силу. Она пояснила, что за это время надо создать отдельный общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который будет регламентировать именно кальянные, чтобы отделить их общепита.
«Это не значит, что после в кальянных не будет воды или еды, они просто будут вынесены в отдельный вид деятельности», — заметила собеседница издания.
Если же ОКВЭД создать не получится или возникнут какие-то препоны, то кальянная индустрия окажется вне закона и ей придется уйти в тень. При таком сценарии рейдов и штрафов не избежать.
«Но просто так взять и закрыть целую индустрию нельзя», — подчеркнула Закатова.