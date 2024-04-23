Общество 23 апреля 2024, 14:25 Президент IPChain Кричевский призвал повышать значимость интеллектуальной собственности в РФ

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В России существует серьезная недооцененность нематериальных активов. Об этом рассказал президент Ассоциации IPChain и председатель комитета по интеллектуальной собственности (ИС) РСПП Андрей Кричевский в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, РФ должна экстренно повышать уровень понимания места ИС в новой цифровой экономике. В данных целях проводятся образовательные программы разных форматов, добавил эксперт.

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Он также обратил внимание на проблемы в так называемой творческой экономике. Там вопросы авторского права стоят наиболее остро.