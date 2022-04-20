Президент Института стран Азии и Африки МГУ Мейер скончался в возрасте 85 лет

На 86-м году из жизни ушел президент ИСАА (Институт стран Азии и Африки) МГУ Михаил Мейер. Причины смерти неизвестны, передает радиостанция «Говорит Москва».

РИА ФАН напомнило, что благодаря Мейеру в МГУ появились кафедра иудаики, кафедра Центральной Азии и Кавказа, кафедра истории и культуры Японии, а также ряд учебно-научных центров стран Востока и Запада. Кроме того, на счету ученого свыше 150 научных и учебно-методических работ, посвященных социально-политической, экономической, культурной истории Османской империи, Турции и прочих стран Ближнего и Среднего Востока.