Общество 26 февраля 2024, 15:41 Президент InfoWatch Касперская усомнилась в заявлении Дженсена Хуанга о полной замене программистов нейросетями

Читать 360tv в

Тренды заменять программистов нейросетями есть и сейчас в рамках так называемого движения «лоу код», однако у «нейросетевого» программирования есть определенные технические ограничения. Об этом «Ридусу» заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, комментируя слова гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга.

По ее словам, программисты еще долго будут нужны, поскольку нейросетям достаточно сложно создать серьезный программный продукт.

Реклама

«Во-первых, для этого часто используются уже готовые библиотеки, а во-вторых, сложную, серьезную, принципиально новую программу таким образом создать невозможно», — сказала она.

Ранее генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что скоро абсолютно каждый человек сможет создавать код с помощью нейросетей.