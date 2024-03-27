Общество 27 марта 2024, 13:15 Президент InfoWatch Касперская рассказала, что число DDoS-атак на Россию выросло с начала СВО в 30 раз

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За последние два года, с начала СВО, число DDoS-атак на Россию увеличилось в 30 раз. Об этом радиостанции Sputnik рассказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Она подчеркнула, что первый вспеск атак был в марте 2022 года, однако потом он пошел на спад. Но теперь киберпреступники используют новые методы, и не все корпорации в России готовы их отражать. В частности, сейчас все чаще обращаются к фишинговым атакам.

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«Это когда рассылается некое предложение, которое выглядит как реалистичное, и предлагается пользователю куда-то перейти по ссылке, или кликнуть на что-то, или что-то посмотреть по данной ссылке. И сейчас очень сильно этот фишинг распространяется», — отметила Касперская.

Она добавила, что фишинги стали более популярными, когда атакующие поняли, что корпорации научились отражать DDoS-атаки. Поэтому теперь они перешли на методы социальной инженерии, перед которыми россияне пока очень уязвимы.

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