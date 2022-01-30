Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию

Евросоюз слишком безответственно относится к Украине, ЕС пообещал, но не выделил миллиарды евро этой стране. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он добавил, что именно европейские политики натравливают украинскую сторону на Россию.

В эфире телеканала RTL Миланович отметил, что Украина на протяжении последних восьми лет находится в неприятном положении по отношению к Евросоюзу. «Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды. Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни недругом Украины, ни другом России. То, что они — коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», — заявил президент Хорватии.

Миланович добавил, что на Украине сейчас ест проблемы, и ей нужно срочно их решить. Например, с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, которые не признаны в том числе российской стороной. По словам хорватского лидера, в Донбассе тоже есть переговорщики, и этот факт нельзя игнорировать. Также и нельзя идти на конфронтацию с настолько сильной страной, как Россия, уверен Миланович. Всех, кто бы ни подстрекал Украину к такой конфронтации, президент назвал опасными шарлатанами.