09 февраля 2024, 18:21
Президент HeadHunter умер на 57-м году жизни
Умер президент HeadHunter Жуков
Бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков ушел из жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе крупнейшей в России компании онлайн-рекрутмента.
Жуков скончался в 56 лет. Дату и место прощания с президентом HeadHunter пока не уточнили. Причина смерти также не раскрывалась.
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«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — высказались в пресс-службе компании.
Президент HeadHunter был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» в секторе «Онлайн-платформы».
Накануне стало известно о смерти основателя и автора названия рок-коллектива «Машина времени» Юрия Борзова. Его не стало в возрасте 70 лет.
До этого скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Она запомнилась ролями в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В Театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича отметили, что актриса была мастером своего дела.
Смертность
Россия
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