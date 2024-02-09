Общество 09 февраля 2024, 18:21 Президент HeadHunter умер на 57-м году жизни Умер президент HeadHunter Жуков Pxhere

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Бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков ушел из жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе крупнейшей в России компании онлайн-рекрутмента.

Жуков скончался в 56 лет. Дату и место прощания с президентом HeadHunter пока не уточнили. Причина смерти также не раскрывалась.

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«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — высказались в пресс-службе компании.

Президент HeadHunter был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» в секторе «Онлайн-платформы».

Накануне стало известно о смерти основателя и автора названия рок-коллектива «Машина времени» Юрия Борзова. Его не стало в возрасте 70 лет.

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