Президент «Грузавтотранса» Матягин рассказал, какие факторы влияют на сроки доставки товаров из Китая | 360°

07 ноября 2022, 13:53
Президент «Грузавтотранса» Матягин рассказал, какие факторы влияют на сроки доставки товаров из Китая
Владимир Матягин: на доставку влияет только дорога и коронавирусные ограничения
Президент Национальной ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что сроки доставки товаров из Китая выросли на 20-30% относительно прошлого года.
По словам эксперта, на доставку сейчас влияет два фактора — это дорога и коронавирусные ограничения.
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«Если заказывать новогодние подарки сейчас, когда осталось чуть меньше двух месяцев, то на доставку влияют только дорога и коронавирусные ограничения, которые еще действуют в Китае», — отметил Матягин.
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При этом эксперт подчеркнул, что глобальных задержек ожидать не приходится. Грузовой транспорт готов перевозить посылки.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителей транспортно-логистических компаний сообщили, что россияне могут столкнуться с задержками новогодних товаров, заказанных в китайских интернет-магазинах.
Китай
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