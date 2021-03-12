Президент ФЗНЦ Максим Шугалей посетил Судан

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей приехал в Судан в рамках командировки в Африку, где провел пресс-конференцию с участием местных СМИ. Поездка делегации Фонда организована с целью проведения социологического исследования в африканском государстве, сообщил эксперт в своем Telegram-канале. «Народ голодает и устал жить как на пороховой бочке. Усугубляет ситуацию западное вмешательство», — предварительно прокомментировал социолог.

Ранее Максим Шугалей посетил Центральноафриканскую Республику, где ФЗНЦ уже проводил опрос населения. Согласно собранным данным, более 91 % граждан ЦАР отметили, что партнерство с Россией позитивно влияет на ситуацию в стране. «Мы постоянно мониторим, проводим социологические исследования в странах Африки. Последние опросы в Судане стабильно показывают, что, несмотря на выбор суданским народом демократических преобразований, у людей накапливается разочарование в плодах революции, которая не сделала жизнь рядовых суданцев лучше», — разъяснил глава Фонда.

Это уже вторая поездка социолога в Африку. В 2019 году для аналогичных исследований его пригласили в Ливию, однако, как выяснилось, даже такой безобидный род занятий может дорого обойтись. Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили участники вооруженной группировки. Полтора года ученых удерживали в частной тюрьме, известной жесткими условиями содержания. Вернуть россиян на родину удалось усилиями МИД и мировой общественности. Глава попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин выплатил обоим освобожденным по 18 млн рублей в качестве поддержки. Как пояснил бизнесмен, россияне стали примером смелости, мужества и стойкости для всего мира.

Несмотря на лишения, которые пришлось пережить Максиму Шугалею за 18 месяцев на чужбине, он вернулся к работе практически сразу после освобождения. Сейчас он и его коллеги продолжают исследовательскую деятельность в африканских государствах, с которыми активно сотрудничает Россия. «Я считаю, что у российско-суданских отношений большие перспективы. Хочется отметить ряд совместных проектов в сельском хозяйстве, туризме и энергетике», — рассказывает глава ФЗНЦ. Однако социолог добавляет, что в стране отмечено влияние других государств, в том числе западных. На данный момент ситуацию в Судане можно охарактеризовать как экономический кризис, население недовольно итогами декабрьской революции. При этом, как отмечает Максим Шугалей, Судан является стратегическим партнером России, поэтому получит поддержку вне зависимости от того, кто будет находиться у власти.