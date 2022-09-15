Макрон запустил дебаты по легализации во Франции эвтаназии | 360°

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Макрон запустил дебаты по легализации во Франции эвтаназии

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил узаконить полную эвтаназию

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Во Франции запустили дебаты по вопросу легализации эвтаназии. Идею предложил президент страны Эммануэль Макрон. Обсуждения продлятся шесть месяцев, сообщили «Известия».

Президент создал Национальный совет по возрождению в качестве площадки для разного рода общественных обсуждений. Он уже внес в него свое предложение — легализовать в стране эвтаназию. Профсоюзы и представители общественных организаций в течение полугода будут обсуждать этот вопрос.

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что дело не столько в заботе о тяжелобольных людях, которые хотели бы добровольно уйти из жизни, сколько в стремлении Эммануэля Макрона реабилитироваться после неудачи его партии «Вперед, республика!» на парламентских выборах в июне. По его словам, решение, вероятно, примут по итогам референдума.

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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Андрей Кудрявцев назвал инициативу несвоевременной, а проблему второстепенной.

«Тема эвтаназии уже давно широко обсуждается. Но почему Эммануэль Макрон выступил с такой инициативой сейчас, когда у страны и так много проблем, непонятно», — сказал он.

Во Франции законы об эвтаназии приняли в 2005 и 2016 годах. Однако ими власти разрешили только проведение глубокой и непрерывной седации, то есть облегчение страданий.

Эммануэль Макрон

Медицина

Франция

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